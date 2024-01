Patto Stabilità, MES, Europee, migranti: Meloni a tutto tondo in conferenza

(Teleborsa)

(Teleborsa) -questa conferenza stampa per "con queste parole la Presidente del Consigliodà il via alla più volte rinviata conferenza stampa di fine anno, organizzata dal. L' incontro che si sarebbe dovuto tenere ile per i problemi di salute della premier e infineMeloni ha fatto glii sono molte scadenze importanti, le elezioni europee, la presidenza italiana del G7 elezioni".La conferenza stampa è stata preceduta dall'intervento del presidente dell'Ordine dei Giornalisti,"Questo governo si è mosso in maniera efficace nel sostegno all'editoria, in particolare nel comparto delle agenzie di stampa; ma occorre fare ancora di più, c'è troppo lavoro povero. Troppi compensi che assomigliano più a un'elemosina che a una retribuzione".Conferenza stampa disertata dallacontro la cosiddetta. Pronta la replica del presidente del Consiglio: "Questa norma è frutto di un emendamento parlamentare, che arriva da un esponentenecessarie per laper cui si stima servirannoMeloni non si sbilancia: "Non sappiamo quale sarà lo sviluppo dell'economia italiana, la crescita è stimata superiore alla media europea. Io non sono per aumentare le tasse ma piuttosto per tagliare la spesa pubblica. Vediamo quale sarà l'evoluzione di quest'anno, abbiamo appena approvato la Manovra 2024.Penso che queste siano due riforme che servono, la riforma della burocrazia e della giustizia e le considero due delle mie priorità per il prossimo anno", ha proseguito Meloni. "Su burocrazia e giustizia bisogna avere il coraggio, e io vorrei farlo quest'anno, di metterci le mani, di formare in maniera seria per dare segnale che l'Italia non vuole più essere fanalino di coda degli investimenti esteri". "Non è facile, in questa nazione, quando si cerca di mettere mano ad alcuni ambiti, le opposizioni si fanno sentire, Ma se non hai l coraggioha anche detto di "confidare che lungo questo anno siSu unadevo capire se una mia eventuale candidatura toglierebbe tempo al mio lavoro dal presidente del consiglio. Perché penso che sia una decisione che va presa insieme agli altri leader della maggioranza", ha detto il Premier.Meloni ha detto di essersi rimessa al parlamento, dove non c'era maggioranza. La mancata ratifica, ha dichiarato la premier, non è legatoc'è un meccanismo serio che impegna gli altri Paesi a fare un lavoro di redistribuzione. I nostri hotspot erano pieni e noi abbiamo bloccato la possibilità di prendere persone che avevano passato il confine mentre gli altri paesi avevano bloccato la possibilità di redistribuire, ora per noi c'è un meccanismo di garanzia. Ma quel patto non è la soluzione non risolveremo i problemi dei migranti se pensiamo di gestirli solo quando arrivano. C'è un lavoro da fare a monte e che l'Italia non può fare da sola, tutto il G7 e prevalentemente l'Europa devono pensare all'Africa che è un continente potenzialmente ricchissimo ed una vittima di una destabilizzazione".- ", sugli ambulanti l'intervento si è reso necessario per uniformare il trattamento che alcuni che avevano avuto con il rinnovo di 12 anni del 2020 con altri che non ne avevano potuto beneficiare. È ovvio che l'appello del presidentevaluterò con gli altri partiti di maggioranza e con i ministri", ha Meloni rispondendo ad una domanda sui rilievi del Quirinale sul ddl concorrenza e in particolare sulle concessioni degli ambulanti e dei balneari.Nelle"il governo intende muoversi con una "riduzione delle quote in partecipate che non riduce il controllo pubblico, come Poste, oppure con l'entrata di privati con quote minoritarie, come inOvviamente sono passaggi complessi e la tempistica non"Abbiamo dato un segnale con Mps – ha aggiunto –La prima cosa che ho detto è che abbiamo scelto di non toccare i poteri del capo dello Stato e lo facciamo. Sappiamo che ill'elezione delsignifichi togliere poteri al capo dello Stato, per me si crea un buon equilibrio e si rafforza la stabilità del governo".Meloni ha anche anticipato che si sta lavorando "già da tempo ad un piano di borse di studio per studenti meritevoli" che "non hanno condizioni di reddito adeguate".ono contenta della mia squadra, del clima che c'è, del lavoro che stiamo facendo, poi tutto si può migliorare". Poi si vedrà "caso per caso" quando ci saranno le scelte "dei partiti con le candidature" sulle elezioni europee.Non manca anche il passaggioNon c'è stato alcun intento punitivo, è una scelta. Ma si debbono rilanciare sia gli accordi con la Cina e favorire gli investimenti cinesi", ha detto Meloni spiegando di aver preso la decisione "per coerenza con quello che ho sempre pensato e sulla base dei risultati che sono arrivati con la Via della Seta" riguardo l'andamento del saldo della bilancia commerciale e sul fatto che la Via della Seta "non ha riequilibrato esportazioni ed importazioni, ma semmai ha fatto entrare in Italia molti più prodotti cinesi". InsommaUna conferenza stampa fiume che si è conclusa dopo oltre tre ore nel corso della quale la Premier ha risposto a tutti i quesiti, rivendicando. Ci sono quelli che pensano che possono indirizzare le scelte, ma con me non funziona, i04-01-2024 14:59