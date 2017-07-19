Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › economia
Paradisi fiscali, Ue aggiorna lista: entra Vietnam
(Teleborsa) - L'Unione europea aggiorna la lista delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali: oggi il Consiglio Ue Ecofin, secondo quanto riferito da un diplomatico Ue, è pronto a inserire Vietnam e l'arcipelago nei Caraibi di Turks e Caicos. Verranno invece rimossi Figi, Samoa e Trinidad e Tobago.
La lista riguarda i Paesi che non rispettano gli standard internazionali di trasparenza fiscale o non attuano entro tempi definiti gli impegni assunti sulla cooperazione con le autorità tributarie.
Obiettivo è contrastare pratiche di elusione e trasferimento artificiale dei profitti fuori dall'Unione europea. In concreto, l'inserimento comporta maggiori controlli per le operazioni finanziarie e fiscali legate a tali giurisdizioni e può incidere sull'accesso ai fondi e agli investimenti europei.
(Teleborsa) 17-02-2026 09:31
