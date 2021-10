"Pandora Papers", nuova maxi inchiesta sui paradisi fiscali

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Dal Re di Giordaniaall'ex Premier britannicpassando per il Presidente del Kenya,, fino asi chiamal'ultima inchiesta giornalistica internazionale, coordinata dall', destinata a scoperchiare, appunto, un vero e propriocoinvolti nell'inchiesta che, cinque anni dopo i", fotografa le cassaforti segrete di leader mondiali, vip e miliardari del Pianeta nascoste neiAnalizzate nelladiverse entità di servizi finanziari in Paesi e territori, dalla Svizzera alle Isole Vergini Britanniche passando per Cipro. Tantissimi idatati fra il, anche se alcuni risalgono addirittura agli anni 70.svelano come ilavrebbe usato varie società fantasma per acquistare per oltre 100 milioni di dollari proprietà di lusso aIl Presidente del Kenyae alcuni dei suoi stretti familiari avrebbero creato diverse entità offshore per nascondere denaro e beni immobiliari per oltre 30 milioni di dollari.Nel mirino deianche l'ex Premier britannicoe sua moglie Cheire che avrebbero risparmiato centinaia di migliaia di sterline in tasse sulla proprietà con l'acquisto di un edificio per uffici a Londra tramite una società offshore. Nelle carte spuntano anche nomi della cerchia più ristretta del presidente russoNei fascicoli dell'inchiesta compaiono anche tanti volti noti: dal cantante spagnolol'ex top model tedescae la cantanteC'è anche il‘o Lello', arrestato nel 2005.I risultati dell'inchiesta sono il frutto del lavoro collettivo di oltre– tra cui l'Espresso in esclusiva per l'Italia – che, per oltre due anni, hanno lavorato insieme, scambiandosi documenti, fotografie e contatti, su unamessa a punto dal consorzio.04-10-2021 08:51