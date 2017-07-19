Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › economia
Palestina, AIGA aderisce all'Appello dei Giuristi per Gaza
(Teleborsa) - Il Consiglio Direttivo Nazionale dell'AIGA - Associazione Italiana Giovani Avvocati, riunito a Genova nei giorni 3 e 4 ottobre 2025, ha deliberato l'adesione ufficiale all'iniziativa "Appello dei Giuristi per Gaza".
Con questa decisione, l'AIGA intende esprimere la propria ferma adesione ai principi del diritto internazionale, della tutela dei diritti umani e del rispetto della legalità internazionale, in un momento di grave crisi umanitaria e giuridica nella Striscia di Gaza.
L'adesione all'appello si inserisce nel solco dell'impegno storico dell'Associazione nella difesa dei diritti fondamentali e nella promozione del ruolo dell'avvocatura come presidio di legalità, giustizia e pace.
"In un contesto in cui la voce del diritto rischia di essere soffocata dalle logiche del conflitto, riteniamo doveroso unirci a quanti, tra i giuristi, sollecitano il rispetto delle Convenzioni internazionali e chiedono un'immediata cessazione delle violenze e delle violazioni dei diritti umani", afferma il presidente dell'AIGA, Carlo Foglieni, aggiungendo "l'avvocatura non può restare in silenzio".
AIGA auspica che sempre più realtà dell'avvocatura e della magistratura si uniscano a questa iniziativa, affinché la comunità giuridica nazionale e internazionale faccia sentire con forza la propria voce in favore della legalità e della dignità umana.
(Teleborsa) 06-10-2025 11:51
