PAC, Confagricoltura: autorizzazione passaggio a diversificazione già da quest'anno importante risultato

(Teleborsa) - Lepotranno avvalersi, già dal 2025, della diversificazione colturale per assolvere alla BCAA 7 anche senza aver "chiuso" la rotazione del 2024. Laha autorizzato un'ulteriore semplificazione della norma di condizionalità contenuta nellache prevede l'obbligo di ruotare le colture seminate per evitare la monosuccessione."Una norma, la, di difficile applicazione per le aziende agricole, fortemente criticata da Confagricoltura e già notevolmente semplificata nel corso di attuazione dell'attuale PAC, anche grazie al lavoro svolto in sinergia con il Masaf", si legge in una nota della Confederazione."Il positivodella Commissione fa seguito a una delle richieste che Confagricoltura aveva avanzato già lo scorso giugno, non appena firmato il decreto di attuazione del Regolamento di semplificazione della PAC e ribadita nel corso dei mesi successivi nei vari momenti di confronto con il ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste", prosegue la nota."Si tratta di un importanteper le imprese sia dal punto di vista economico, sia da quello della gestione colturale, poiché consente una migliore programmazione colturale e della Domanda Unica 2025. Si conferma, quindi, ancora una volta, l'importanza del lavoro che la Confederazione porta avanti per migliorare l'attuale Pe la sua complessa applicazione", conclude Confagricoltura.31-01-2025 19:17