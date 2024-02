PAC, agricoltori bocciano la proposta Ue: "Misure inadeguate e tempi incerti"

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Il primo pacchetto diriducendo gli oneri per gli agricoltori della Ue, non soddisfa le associazioni di categoria. Il documento, che sarà discusso con gli Stati membri in occasione delin programma lunedì 26 febbraio a Bruxelles, elenca una serie di azioni a breve e medio termine che possono essere intraprese per ottenere una semplificazione. "Con questa serie di azioni, stiamo mantenendo l'impegno preso con i nostri agricoltori, ha sottolineato la. Ma da Confagricoltura a Coldiretti la bocciatura è netta."Gli agricoltori hanno chiesto una drastica semplificazione degli adempimenti burocratici imposti dalla PAC. La risposta della Commissione europea è assolutamente inadeguata. Alcune iniziative vengono addirittura rinviate al prossimo autunno. Abbiamo invece bisogno di decisioni immediate ed efficaci – afferma il–.Gli orientamenti della Commissione non consentono di risolvere i problemi posti dagli agricoltori, con particolare riferimento alla cosiddetta 'condizionalità rafforzata'. Prendiamo atto della disponibilità a rivedere gli obblighi fissati dalla PAC in materia di rotazione obbligatoria delle colture e destinazione a finalità non produttiva dei terreni. Intanto, però, in assenza di una deroga totale per il 2024, vanno quantomeno sospese le sanzioni. A riguardo, dovrebbe essere ampliata al massimo la possibilità di riconoscere, a livello nazionale, la condizione di forza maggiore. Vanno poi semplificate e velocizzate le procedure per la modifica dei Piani strategici nazionali". Giansanti ha, inoltre, definito "inaccettabile" la proposta, avanzata dalla Ue, di"Se una regola è sbagliata e introduce adempimenti troppo onerosi, – sottolinea il– va eliminata per tutti. Senza discriminazioni in funzione della superfice aziendale. Sulle proposte per migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore, – ha concluso – ci pronunceremo quando saranno effettivamente licenziate"."Nelle proposte avanzate dalla Commissione – spiega ilcommentando il pacchetto semplificazione per l'agricoltura che la Commissione UE ha inviato alla presidenza belga dell'UE – abbiamo letto alcune semplificazioni da noi proposte, maSi sono, finalmente, accorti di alcuni aspetti su cui intervenire, come ad esempio la condizionalità ambientale e la razionalizzazione dei controlli. Sono positive anche le ipotesi di intervento per i piccoli agricoltori. Però – precisa Prandini – al momento sono solo dichiarazioni: i tempi delle aziende non combaciano con i tempi della burocrazia europea. Noi vogliamo risposte concrete e interventi immediati. Non è più tempo di annunci, serve cambiare le regole che penalizzano l'agricoltura. La posizione di Coldiretti non cambia: lunedì saremo di nuovo a Bruxelles a manifestare in piazza insieme a migliaia di agricoltori per avere tempi e strumenti certi per cambiare le politiche europee che minacciano la sopravvivenza del settore".Per ilsono stati fatti i "primi passi in avanti in direzione della revisione della Pac con le deroghe sui controlli e le sanzioni, ma c'è ancora molto da fare per ridurre gli oneri amministrativi degli agricoltori e lavorare per un'equa remunerazione nella catena alimentare". Cia fa sapere di aver presentato unaal commissario Wojciechowski, in vista dell'Agrifish del 26 febbraio. Sul fronte della revisione della Pac – secondo Cia – "è essenziale avviare una riflessione sugli eco-schemi che, a un anno dalla loro attuazione, hanno ridotto anche fino al 50% i valori degli importi unitari attesi; come anche ripensare al valore dei premi accoppiati e una maggiore flessibilità sulle regole della condizionalità ambientale. Per la messa a riposo dei terreni occorre uno stralcio definitivo dell'obbligo di lasciare incolto il 4% destinato a seminativi, come anche allargare gli incentivi per gli under 40 oltre i primi 5 anni di attività per favorire il ricambio generazionale e rafforzare gli strumenti di gestione del rischio per ampliare la base delle aziende agricole assicurate". La PAC, per Cia, "deve smaltre il carico burocratico che la contraddistingue, favorendo la digitalizzazion"e. In merito all', per il Fini, "è urgente creare un osservatorio europeo su prezzi e marginalità che condivida dati di mercato e a rendere più efficace la direttiva sulle pratiche commerciali sleali". Sul tema delle, Cia chiede, infine, "garanzia di reciprocità negli standard di produzione", ritenendo l'accordo che si sta prefigurando con il Mercosur "dannoso per tutto il sistema rurale europeo".Nel non paper inviato ai governi nazionali, Bruxelles propone di ridurre fino al 50%, la burocrazia e i controlli a carico degli agricoltori, prevedendo anche diverse deroghe agli obblighi di condizionalità per ottenere i fondi della Pac. "L'insieme degli standard di base (in gergo tecnico Bcaa, buone condizioni agricole e ambientali) che tutti gli agricoltori devono rispettare" per ricevere i finanziamenti "si è rivelato difficile da implementare", sottolinea l'esecutivo Ue. Per questo, oltre al nuovo stop già approvato per tutto il 2024 all'obbligo di mettere a maggese il 4% dei terreni, l'esecutivo Ue propone di modificare entro metà marzo lache impone l'obbligo di mantenere le superfici di prati permanenti nell'Ue stabile dall'anno di riferimento 2018. La misura, – spiega l'esecutivo Ue – dovrebbe "garantire che gli agricoltori non siano penalizzati nel loro lavoro, contribuendo a ridurre gli oneri poiché meno aree dovrebbero essere riconvertite in prati permanenti"». Bruxelles propone inoltre di chiarire l'uso del concetto di "forza maggiore" e "circostanze eccezionali" per consentire agli agricoltori che non possono soddisfare tutti i requisiti della Pac a causa di eventi eccezionali e imprevedibili al di fuori del loro controllo – come in caso di grave siccità o inondazioni – di non vedersi imporre sanzioni. La Commissione lancerà poi a marzo una consultazione online rivolta direttamente agli agricoltori per "identificare le principali fonti di preoccupazione e a comprendere le fonti degli oneri amministrativi e della complessità derivanti dalle norme della Pac" e da altri regolamenti relativi "all'alimentazione e l'agricoltura e la loro applicazione a livello nazionale". 