PA, Zangrillo: ipotesi pensione a 70 anni su base volontaria per statali

(Teleborsa) - Il ministro della Pubblica Ammnistrazione,, ha proposto di trattenere in servizio un numero limitato di dipendenti pubblici fino a 70 anni, su base volontaria, inserendo il provvedimento nella. "Proprio in virtù del fatto che stiamo assumendo un numero rilevantissimo di persone e tantissimi giovani, ragioniamo su un rinvio del pensionamento – ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera –. I dipendenti del compartovanno in pensione a 60 anni, mentre tutti gli altri a 65 anni con almeno 42 anni di contributi o a 67 anni. Nel costruire il piano di Bilancio di medio termine settennale, da inserire nella prossima legge di Bilancio, con il ministro dell'Economiastiamo ragionando di approfondire l'opportunità di trattenimento fino a 3 anni in più".L'opzione, ha spiegato il ministro, varrebbe "per le, anche quelle decentrate, che considerano una leva gestionale importante la possibilità di trattenere al lavoro fino a 70 anni (nel caso di pensionamento a 67) un numero diin percentuale sul turnover. Su base volontaria".09-09-2024 11:12