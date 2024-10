Pa: smart working più facile neoassunti, restano distanze sul salario

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Restano ampie le distanze trasul fronte degli aumenti salariali nella trattativa per ilPassi avanti, invece, sullocon la possibilità di inserire nella contrattazione integrativa una semplificazione per l'accesso al lavoro agile dei neo assunti. Una misura che punta a rendere più appetibile l'impiego pubblico, soprattutto nelle grandi città del Nord, a fronte dell'alto costo della vita.con l'obiettivo di affrontare il tema delle risorse per il rinnovo.Su questo tema i sindacati sono in allarme ee proclamare uno sciopero per il 31 ottobre. I sindacati del pubblico impiego di Cgil, e Uil hanno invece già fissato una manifestazione per sabato 19 ottobre a sostegno del rinnovo del contratto per il recupero del potere d'acquisto rispetto all'inflazione e per un piano straordinario di assunzioni. Al momento la bozza presentata prevede aumenti sulla retribuzione tabellare tra i 110,40 euro mensili a regime per gli operatori e i 193,90 euro per le elevate professionalità pari a circa il 7,2% degli stipendi. Ma questo, lamentano i sindacati, significa programmare la riduzione dei salari dato che nel triennio 2022-2024 i prezzi sono saliti di circa il 15%.È stato previsto all'interno delle aree, a livello della contrattazione di sede, che il negoziato consenta di stabilire dei differenziali stipendiali da attribuire, "segnando, dice la Uil, un indubbio passo in avanti" ma comunque questo non basterà a colmare il gap. Il, pur dispiaciuto per l'abbandono del tavolo da parte dell'Usb, si è detto fiducioso sulla possibilità che si arrivi a un accordo entro il 2024, ultimo anno di vigenza del contratto. "La trattativa per il rinnovo del contratto – dice il– rischia di finire su un binario morto se il ministro per la PA e il governo non si decidono a mettere a disposizione le risorse necessarie per garantire l'adeguamento dei salari all'inflazione. Siamo sempre fermi al punto che lo stipendio di un funzionario, nel triennio 2022/2024 ha avuto una svalutazione da inflazione pari a 290 euro e il recupero proposto dall'Aran si ferma a 141 euro. Basta parlare del governo che fa i contratti in tempi più rapidi dei precedenti. I contratti si fanno quando sono dignitosi e questo non lo sarebbe". "Per noi elemento dirimente per la sottoscrizione – afferma il– è la disponibilità di nuove risorse economiche. Responsabilmente, continueremo la trattativa in Aran fino all'ultimo giorno possibile. Ma nel frattempo scenderemo in piazza il 19 ottobre per l'ennesimo grido d'allarme sullo stato di salute dei servizi pubblici e per risvegliare le coscienze di chi ci governa affinché provveda a investimenti degni di questo nome a favore delle Funzioni Centrali".Nel contratto oltre alla parte salariale restache in molte realtà può essere determinante per il candidato che ha vinto il concorso nella decisione di accettare o meno il posto di lavoro. "Nella definizione del contratto integrativo – si legge nella proposta presentata ai sindacati – le parti valuteranno l'adozione di strumenti volti a favorire l'inserimento del personale neoassunto quali, ad esempio, politiche di welfare e/o accesso al lavoro a distanza".09-10-2024 09:50