Opere abusive, MIMS: altri 2,3 milioni a Comuni

(Teleborsa) - Prosegue l'impegno del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per sostenere inell'abbattimento di opere abusive. Il Ministro Enrico Giovannini ha firmato ilche assegna oltreper effettuare interventi di abbattimento di opere edilizie abusive per le quali è stata emanatavengono assegnati alle Amministrazioni che hanno risposto alla terza campagna dichiarando di non avere in bilancio disponibilità finanziarie sufficienti per procedere con le demolizioni. Il contributo è pari alIn particolare, con ilsono stati ammessi al contributointerventi di demolizione di opere abusive in 20 Comuni localizzati in 6 Regioni (Campania, Sicilia, Calabria, Lazio, Toscana, Abruzzo) per complessivimilioni di euro. Inoltre, sono stati ammessi a contributo con riserva di integrazione documentale ulteriori 50 interventi di demolizione in 19 Comuni localizzati in 7 Regioni (Campania, Sicilia, Puglia, Calabria, Veneto, Piemonte, Lazio) per un totale diA seguito delle due precedenti campagne, con i decreti ministeriali n. 565 di dicembre 2020 e n. 349 di settembre 2021 cono già stati assegnati ai Comuni29-12-2021 16:03