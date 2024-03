"Open Fiber ti premia" a Salvirola fino al 1° aprile 2024 buono regalo da 50 euro a disposizione dei nuovi utenti

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Arriva ildida convertire in un Buono Regalo Amazon.it, una gift card di MediaWorld o in un buono carburante Q8: è questa l'offerta a disposizione dei cittadini nel comune diche intenderanno attivare entro il primo aprile 2024 una connessione ultraveloce attraverso gli operatori partner di. "Open Fiber ti premia" è un'iniziativa mirata a incentivare l'utilizzo della rete ad altissima velocità e capacità realizzata nelle zone coinvolte dal Piano BUL.Ladisponibile a Salvirola raggiunge 558 unità immobiliari totali attraverso la tecnologia(Fiber-to-the-home, la fibra ottica stesa fino all'interno degli edifici), unica soluzione in grado di garantire velocità di connessione a 1 Gigabit al secondo e anche oltre. Si tratta di un investimento strategico per la digitalizzazione del territorio che non grava sul bilancio del comune. L'infrastruttura tecnologica, infatti, è stata finanziata con fondi regionali e statali nell'ambito del Piano Banda Ultra Larga (BUL) gestito da Infratel Italia, società del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il coordinamento della regione. La nuova rete resterà di proprietà pubblica."La rete in fibra ottica FTTH e il progetto di cablaggio di Open Fiber garantiscono unaconnettività ultraveloce e moderna, che abiliterà l'uso di tutti quei servizi digitali ormai imprescindibili per i cittadini e le imprese. A partire dall'accesso ai servizi da remoto della Pubblica amministrazione, fino ad arrivare a esigenze quotidiane quali ad esempio smart working, acquisti online, streaming dei contenuti e internet of things", afferma, field manager coordinator di Open Fiber per la Lombardia Est. Tra le sedi pubbliche collegate spiccano il municipio, le scuole e un oratorio.01-03-2024 19:23