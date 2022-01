Omicron, OMS: metà degli europei contagiati entro 2 mesi

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Al ritmo attuale dei contagi,degli europei sarà contagiato dalla variante Omicron del Covid. Lo ha detto il direttore dell'OMS Europa Hans Kluge in un briefing sull'andamento della pandemia del Vecchio Continente. "In alcuni Paesi europei il picco della variante Omicron è già stato raggiunto ma la situazione all'interno delha aggiunto."Sono anche profondamente preoccupato per il fatto che la variante si stia spostando verso est e quindi dobbiamo ancora vedere il suo pieno impatto in Paesi in cui i livelli di vaccinazioneha sottolineato.Guardando, intanto, ai numeri di casa nostra,occupati da pazienti Covid nei reparti sale di 2 punti raggiungendo il 26% e, in 24 ore, il tasso cresce in 5 regioni: continua a salire in Valle d'Aosta, dove arriva al 46% e con +3% la Liguria raggiunge il 39%.anche in: Abruzzo (24%), Basilicata (20%), Campania (25%), Emilia Romagna (23%), Friuli (28%), Lazio (24%), Lombardia (29%), PA Trento (21%), Piemonte (32%), Sicilia (31%), Toscana (22%), Umbria (31%), Veneto (24%). Stabili Molise (16%), PA Bolzano (16%), Calabria (al 36%), Marche (25%), Puglia (16%) e la Sardegna (12%). Questi i dati Agenas del 10 gennaio.la percentuale dei posti in terapia intensiva occupato da pazienti Covid (era l'11% il 24 dicembre) ma a livello giornaliero cresce in 6 regioni: Friuli Venezia Giulia (23%), Marche (22%), PA Trento (30%), Puglia (9%), Sardegna (13%), Sicilia (17%).in Abruzzo (14%), Liguria (20%), PA Bolzano (18%), Piemonte (22%), Umbria (13%), Veneto (20%). Stabile in Calabria (18%) Campania (11%), Emilia Romagna (17%), Lazio (21%), Lombardia (16%), Toscana (20%),Val d'Aosta (18%) e, sotto il 10%, anche in Basilicata (3%) e Molise (5%11-01-2022 14:30