OCSE, inflazione rallenta ancora a febbraio

(Teleborsa)

(Teleborsa) - L'inflazione nell'area OCSE ha segnato un nuovo rallentamento a febbraio, attestandosi all'8,8% dal 9,2% di gennaio. E' quanto rileva l', segnalando che la decelerazione è stata determinata dal rallentamento della crescita dei prezzi dell'energia,L'inflazione relativa aiè calata all'11,9% dal 16,4% precedente, mentre quella deisi è attestata al 14,9% dal 15,2% precedente. Se si escludono cibo ed energia, i prezzi sono saliti del 7,2% (precedente 7,2%).Nel complesso della, l'inflazione si è attestata all'8,5% dall'8,7% precedente. Nel dettaglio, in Italia l'inflazione è scesa al 9,1% dal 10%, in Germania è stabile all'8,7%, mentre in Francia ha raggiunto il 6,3% dal 6% precedente. In Regno Unito inflazione in calo all'8,8% dal 9,2% precedente.Inflazione in frenata negli Stati Uniti al 6% dal 6,4%, mentre cala in Giappone al 3,3% dal 4,3%.04-04-2023 12:44