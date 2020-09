OCSE, dopo crisi costruire economia più green e inclusiva

(Teleborsa)

(Teleborsa) - "In questo momento, l'attenzione dovrebbe essere sulla. Una volta che la ripresa è saldamente in atto, invece di tornare semplicemente ali Governi dovrebbero cogliere l'opportunità di costruireLo afferma, Direttore del Centro Ocse per la politica fiscale, presentando il rapporto Tax Reforms 2020, in cui si analizzano le politiche messe in campo dai vari Paesi per fronteggiare l'impatto del coronavirus. "Un percorso che dovrebbe essere ritenuto urgentemente prioritario è lai che affrontino le disuguaglianze".La crescente pressione sulle finanze pubbliche e sempre maggiori richieste di una più equa ripartizione degli oneri fiscali "dovrebbero fornire un nuovo impulso per raggiungere un accordo sulla tassazione digitale", si legge poi nel rapporto, in cui l'organizzazione torna a sollecitare un'intesa internazionale sulla"La cooperazione fiscale sarà ancora più importante per evitare che le controversie fiscali si trasformino inche danneggerebbero la ripresa in un momento in cuipuò meno permetterselo", ha spiegato Saint-Amans.03-09-2020 07:40