Occupazione in crescita ma retribuzioni restano al palo

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Dopo il calo osservato nel periodo di pandemia, nel 2021 il(con almeno un'ora retribuita a carico del datore di lavoro nell'anno)Nel settore privato extra-agricolo risultavano infatti attiveti, in crescita delrispetto al 2020 (18,3 milioni), per un totale di(+3,5%) ed una media di 1,3 posizioni lavorative per lavoratore (il 17,8% di lavoratori ha occupato più di una posizione nel corso dell'anno).L'input di lavoro per posizione lavorativa, in mediana, cresce rispetto al 2020 del 6,6% in ore lavorate e dell'1,5% in ore retribuite, mentre diminuisce rispettivamente del -2,1% e -2,6% sul 2019.Nel 2021, ipresenta un numero die un numero di ore retribuite inferiore a 71; tali valori, che corrispondono al primo decile delle due distribuzioni, sono inferiori a quelli del 2020 del -14,4% (per le ore lavorate) e del -11,5% (per le retribuite).Contestualmente è diminuito, di oltre il 3%, anche il valore del primo decile della distribuzione delladella posizione lavorativa: nel 2021. PIlper posizione lavorativa raggiunge(+3,6% rispetto al 2020 e +0,2% sul 2019). Ma emergonolavorative, pari al 6,6% del totale, che percepiscono una, inferiore cioè ai due terzi della mediana (low pay jobs).La retribuzione poi scende per le posizioni occupate da(9.375 euro) e da(4.795 euro), da(7.074 euro) o da chi possiede al più un diploma di(9.539 euro).Le posizioni occupate da, tra le quali la, sono retribuite 0,81 euro in; la differenza rispetto agli uomini, pari al 3,3% per il primo decile, sale al 14,4% per il nono.10-01-2024 13:37