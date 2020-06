Nuovo H145 pentapala di Airbus Helicopters ottiene certificato AESA

(Teleborsa)

(Teleborsa) -pentapala diha ottenuto la certificazione da parte dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (), aprendo la strada alle consegne previste verso la fine dell'estate 2020. La certificazione copre l'intera gamma di funzionalità, dal volo strumentale (instrument flight rules - IFR) e single-pilot, alle operazioni single engine (Cat. A/VTOL), così come l'utilizzo dei visori notturni."Il nostro nuovo H145 pentapala è un eccellente esempio della nostra capacità di ricerca e miglioramento continuo, per fornire una costante innovazione che risponda alle esigenze dei nostri clienti. Questocombina funzionalità a valore aggiunto con la robustezza e l'affidabilità di un best-seller collaudato, che lo rendono molto competitivo nel mercato degli elicotterileggeri", ha dichiarato, CEO di Airbus Helicopters.La nuova versione dell'H145, il più venduto elicottero bimotore leggero Airbus, è stata presentata, in Georgia. Prima del successo della campagna di test in alta quota in Sud America, dove l'elicottero ha posato i suoi pattini sull'Aconcagua, la montagna più alta dell'emisfero meridionale, il nuovoaveva già effettuato diversi programmi di test, anche in Spagna ad altitudini medie e in Finlandia per le fredde temperature.Quest'ultimo aggiornamento della Famiglia H145 aggiunge un nuovo, innovativo rotore pentapala all'H145multi-missione, aumentando il carico utile dell'elicottero di 150 kg (330lb). Inoltre la semplicità del design del nuovoprincipale senza cuscinetti agevolerà anche le operazioni di manutenzione, migliorando ulteriormente l'efficienza e l'affidabilità dell'H145, con un maggiore comfort sia per i passeggeri che per l'equipaggio. La certificazione dellaavverrà entro la fine dell'anno. La certificazione per ladell'H145 pentapala sarà concessa nel 2021.Equipaggiato con due motori, l'H145 è dotato di un sistema di controllo digitale completo del motore (full authority digital engine control – FADEC) e della suite avionica digitale. Include inoltre un pilota automatico a 4 assi ad alte prestazioni, che consente di aumentare la sicurezza e ridurre il carico di lavoro del pilota. La sua impronta acustica particolarmente bassa rende l'H145 l'elicottero più silenzioso della propria categoria.19-06-2020 07:27