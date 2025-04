Nucleare, UE annuncia avvio di un progetto innovativo di comune di interesse

(Teleborsa)

(Teleborsa) -ha annunciato il lancio di un(Design Support Hub), che si inserisce nell'ambito del Patto per l'industria pulita (Clean Industrial Deal). Il progetto è sotto la regia dellae trova il sostegno diIl lancio è stato annunciato durante unadell'European Forum su importanti progetti di comune interesse europeo (JEF-IPCEI). Al Forum hanno partecipato i Vicepresidenti esecutivied i rappresentanti di alto livello degli Stati membri.La discussione al forum si è concentrata sui possibili miglioramenti per, su come utilizzare i progetti europei (IPCEI) pere sulle opzioni per facilitare ilIPCEI.Il Forum ha inoltre approvatodi un nuovo. Gli Stati membri interessati ne svilupperanno la portata e la struttura con il supporto del nuovo IPCEI Design Support Hub.Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica,ed il Ministro delle Imprese e del Made in Italyhanno accolto conl'annuncio del progetto, ricordando che, sottoscrivendo la endorsement letter sul nucleare,europei, "a conferma della vitalità di una filiera industriale nazionale che, insieme alla ricerca e all'accademia, è rimasta attiva e competitiva negli ultimi quarant'anni, nonostante l'assenza di produzione di energia da fonte nucleare sul territorio nazionale"."Questo importante risultato - sottolineano i Ministri - è frutto di un, con il determinante supporto dallaPNNS), istituita presso il MASE, che ha pubblicato lo scorso 4 aprile i risultati di un anno di intenso lavoro collaborativo tra i più importanti stakeholder nazionale sul nucleare".I due ministeri evidenziano che,dall'istituzione degli IPCEI,a livello europeo, in particolare per lenucleare. Il nostro Paese ha però dato una livello europeo nell'ambito dellenucleare e delle applicazioni mediche delle tecnologie nucleari.dei progettiche richiederà un ulteriore eda parte dei ministeri coinvolti, in stretta sinergia con l'intero sistema industriale, accademico e della ricerca italiano.10-04-2025 19:10