NPL, Iccrea Banca perfeziona cartolizzazione del valore di 2,4 miliardi di euro

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Perfezionata dala quarta operazione di, del valore dioriginata daSi tratta – spiega la Banca in una nota – della più importante operazione di cartolarizzazione multi - cedente assistita dallo. Sono infattidi cui(84 Banche di Credito Cooperativo, Iccrea Banca, Iccrea BancaImpresa, Banca Sviluppo e Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia)."Questa cartolarizzazione – ha commentato– è un ulteriore e significativo passo nel processo di de-risking intrapreso nel 2018 ed è la conferma dell'impegno di Iccrea e delle singole BCC verso il miglioramento dei profili di rischio e di patrimonializzazione dell'intero Gruppo".L'operazione ha vistonei ruoli di co-arrangers e placement agents dei titoli emessi, mentre ilha assunto il ruolo di master servicer e special servicer dell'intero portafoglio oggetto di cessione. Al progetto hanno partecipato, inoltre,in qualità di advisor finanziario, locome legale degli arrangers, lonel ruolo di legale delle banche cedenti, a cui si aggiungonoNell'operazione è inoltre prevista la presenza di una. I titoli Senior e i titoli Mezzanine hanno ottenuto il rating da parte delle agenzie coinvolte nell'operazione e, rispettivamente, per i titoli Senior un giudizio Baa2 da parte di Moody's e BBB da Scope, mentre per i titoli Mezzanine il rating Caa2 da parte di Moody's e CC da parte di Scope.Iccrea Banca – si legge nella nota – provvederà a gestire, per conto delle Banche partecipanti, la procedura per la concessione della garanzia da parte del26-11-2020 01:49