Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Teleborsa

            Notte europea ricercatori, Matera: Centro ENEA di Trisaia apre a scuole e famiglie

            News Image (Teleborsa) - In occasione della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, venerdì 26 settembre 2025, dalle ore 16 alle 22, il Centro ENEA di Trisaia (Matera) apre le porte al pubblico con tre percorsi tematici per avvicinare il grande pubblico al mondo della ricerca e alle professioni scientifiche.

            Ci si potrà ‘sedere' a una tavola speciale dove i ricercatori presenteranno un menù a base di prodotti alimentari ad alto contenuto proteico; si potrà scoprire l'affascinante mondo dei microbi buoni per l'uomo e l'ambiente; estrarre fluidi supercritici; imparare a sequenziare il DNA; sapere di più su materiali innovativi; comprendere come si producono biocarburanti.

            (Teleborsa) 17-09-2025 16:51


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.