Nielsen Ad Intel: mercato pubblicitario in positivo a settembre (+1,0%)
(Teleborsa) - Gli investimenti pubblicitari in Italia settembre 2025 chiudono il mese a +1,0%, portando la raccolta pubblicitaria del periodo gen./set. a +0,3%. Se si esclude dalla raccolta web la stima Nielsen sul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti "Over The Top" (OTT), l'andamento del periodo gen./set. 2025 si attesta a -1,6%. È quando emerge dai risultati Ad Intel relativi al mercato pubblicitario nel mese di settembre 2025 pubblicati da Nielsen.
"Come previsto il mercato pubblicitario italiano ha registrato un'inversione di tendenza a Settembre 2025, tornando in territorio positivo con un aumento dell'+1% dopo tre mesi consecutivi di flessione legata alla mancanza dei grandi eventi sportivi (Europei di calcio e Olimpiadi) – sottolinea Luca Bordin, Country Leader Italia –. Questo è un dato sicuramente positivo che unito alla stabilità degli indicatori macroeconomici e alla ripresa della fiducia dei consumatori (0,8 pti) e delle imprese (0,6pti) che si è registrata ad ottobre ci induce ad un outlook moderatamente positivo per i prossimi mesi anche in considerazione della sempre delicata situazione geopolitica".
La TV è in crescita nel mese di settembre del +0,4% e in cale del -1,5% nel periodo gen./set. 2025.
I Quotidiani e i Periodici sono in calo rispettivamente del -3,7% (periodo gen./set. 2025 -5,3%) e del -16,1% (periodo gen./set. 2025 -9,4%). In calo anche la Radio -3,7% a settembre (periodo gen./set. 2025 +1,4%).
Sulla base delle stime realizzate da Nielsen, la raccolta dell'intero universo del Web advertising nel il periodo gen./set. 2025 chiude con un +2,6% (-2,4% se si considera il solo perimetro Fcp AssoInternet).
Segno positivo per l'Out of Home (Transit e Outdoor) che cresce nel periodo gen./set. 4,1% e per il Cinema che nel periodo gen./set. 2025 segna un +5,4%, In calo il Direct Mail che segna un -3,1%.
Sono 11 i settori merceologici in crescita nel mese di settembre, il contributo maggiore è portato da Finanza/Assicurazioni (+34,1%), Industria/Edilizia/Attività (+28,6%) e Turismo/Viaggi (+22,1%). In calo ad settembre gli investimenti di Toiletries (-17,2%), Cura Persona (-10,8%) e Abitazione (-10,4%).
Relativamente ai comparti con la maggiore quota di mercato, si evidenzia, nel periodo gen./set. 2025, l'andamento positivo di Alimentari (+7,6%), Farmaceutici/Sanitari (+3,2%) e Bevande/Alcoolici (+4,4%). In calo invece Distribuzione (-12,8%), Gestione casa (-8,8%) e Automobili (-5,7%).
"Dopo 4 mesi consecutivi di andamento negativo torna in positivo il settore Automobili (+2,4%), grazie anche ai nuovi incentivi statali che sono partiti il 22 di ottobre – sottolinea Bordin –. Tornano in positivo anche Telecomunicazione (+0.8%) e Industria/Edilizia/Attività (+28,6%), settore trainato dalla categoria Energia che cresce del 60%".
(Teleborsa) 11-11-2025 20:41