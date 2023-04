Natalità, il piano del Governo: 1,5 miliardi per "welfare aziendale" e nuovo congedo parentale

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Governo a lavoro per rilanciare lae ilalleconanche di fronte alitaliano culminato nel 2022 nel record negativo di appena 392mila nuove nascite. La legge di Bilancio ha già stanziatoper diverse misure come l'implementazione di consultori e welfare aziendale, oltre alper leche rispettano la parità di genere, ad esempio non penalizzando carriera e occupazione delle donne e delle mamme. Tra gli obiettivi c'è anche quello di arrivare entro la legislatura a potenziare l'per i figli rendendolo universale, ovvero farne un diritto sganciato dal reddito dei genitori e dunque dall' Isee.Serviranno adeguatee per questo anche la modifica del Reddito di cittadinanza sarà orientata sulla "dimensione" della famiglia. Sull'assegno unico, il governo ha provveduto ad aumentare del 50% l'importo - salito da 175 a 262 euro mensili - per i figli con meno di un anno, mentre la base di 175 euro per le altre "fasce" di età decresce in base all'Isee del nucleo familiare, fino ad arrivare a 50 euro per quelli che superano la soglia dei 40mila euro o che non presentano nessun dato sull'indice della loro situazione economica.Introdotto inoltre un ulteriore mese difino al, retribuito all'80% dello stipendio rispetto al 30% degli altri mesi, e che può essere utilizzato alternativamente dalo dalladel neonato. Nella delega fiscale approvata dall'esecutivo è stato inoltre inserito il "criterio familiare" per ricalibrare ilche sarà via via tolto alle persone ritenute abili al lavoro ma rimarrà invece per chi ha figli minori da mantenere, e sarà più cospicuo per i nuclei familiari numerosi verso i quali, secondo la ministrac' è sempre stata una "costante disattenzione politica".Per quanto riguarda la sollecitazione alle imprese a realizzare ladifinora - in base ai dati resi noti dalla ministra nell'audizione del 4 aprile scorso sulle linee programmatiche del suo ministero davanti alle commissioni riunite Affari costituzionali, Lavoro e Affari sociali – sonoleche hanno ottenuto il11-04-2023 11:11