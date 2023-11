Natale, Assolavoro: "Oltre 35mila opportunità di lavoro tramite agenzia"

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Sono più di. Addetti alle vendite, promoter, visual merchandiser, magazzinieri, autisti e rider. E poi ancora aiuti cuoco, camerieri, decoratori e animatori per eventi di Natale. Sono queste2023, distinte in 3 diverse categorie: ovvero le 10 professioni nella vendita e nei servizi collegati, le 10 professioni nel settore della gestione ordini, logistica e trasporti, e le 10 professioni in allestimento, realizzazione eventi, attività ricettive e ristorazione. È quanto emerge da una rilevazione effettuata da, su dati interni al settore e su fonti terze qualificate (Excelsior, Linkedin, Trovit, Indeed).Nella vendita e nei servizi collegati, in particolare, si rileva un elevato livello di richieste di commessi, anche digitali, di promoter, banconisti, scaffalisti e addetti al back office dei reparti. Il settore della gestione degli ordini, logistica e trasporti offre numerose opportunità soprattutto per addetti alla preparazione ordini, anche per e-commerce, addetti al picking, mulettisti, corrieri e fattorini.In vista del picco per le vacanze invernali si registra unanche per le professioni legate alle attività ricettive e alla ristorazione quali barman, addetti alla caffetteria, e addetti di cucina. Tra i profili richiesti nel periodo natalizio vi sono poi anche figure tecniche e artistiche specializzate in allestimenti tra i quali decoratori, addetti alle luminarie e montatori di casette di Natale e stand. Centri commerciali, catene di negozi e anche i singoli punti vendita ricercano poi personale che possa intrattenere grandi e bambini animando l'atmosfera natalizia con l'interpretazione del ruolo di Babbo Natale e di altri figuranti natalizi.Solitamente sono posizioni per le quali si richiede, flessibilità negli orari, e buona conoscenza di almeno una lingua straniera. Si tratta per lo più di contratti di lavoro in somministrazione, ovvero con le tutele e la retribuzione tipica del lavoro dipendente e – per quelli a tempo determinato – con occasioni doppie di reimpiego allo scadere del rapporto di lavoro.. L'elenco delle principali filiali delle agenzie per il lavoro, accreditate presso l'apposito Albo del ministero del Lavoro, è13-11-2023 18:39