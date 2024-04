MO.S.E.C.: rivoluzionare la ricarica delle auto elettriche con blockchain e intelligenza artificiale

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Ridurre la cosiddetta "" dei possessori dellebasato su una rete che, in cui tutti gli elementi risultano ottimizzati per il prelievo e la cessione di energia e nella quale ogni nodo è considerato come elemento di una piattaforma smart e collaborativa che mette a disposizione l' energia quando non viene utilizzata.E' uno dei principali obiettivi delche laSistemi di Energia, azienda specializzata nella produzione di sistemi di alimentazione in AC e DC per i comparti Telecomunicazione, ICT, Energy ed Industry, presenta alla fiera MEE- Middle East Energy di Dubai edizione 2024, una delle più importanti al mondo nel settore. Il prototipo verrà realizzato in- Centro di Ricerca e Servizi per l'Innovazione Tecnologica e Sostenibile dell'Università La Sapienza di Roma ed ha ottenuto un finanziamento della Regione Lazio per progetti altamente innovativi.Il MO.S.E.C. incorpora tecnologie che consentono, attraverso algoritmi avanzati di Machine Learning ed Intelligenza Artificiale, unache condiziona l'utilizzo dell'auto in base alla necessità di ricaricare ad una logica "life driven" basata, cioè sulle esigenze personali dell'utilizzatore. Infatti, con il MO.S.E.C. il conducente sfrutterà "inconsciamente" ogni momento della sua sosta per ricevere (o cedere) energia dalle postazioni di ricarica. Le singole transazioni energetiche vengono gestite attraverso una blockchain progettata ad hoc per 'notarizzare', cioè per assicurare che quanto registrato e condiviso sia certo e inalterabile, le quantità di energia scambiate tra i vari nodi della rete.Il, attraverso una visione pionieristica, nel mondo dei sistemi di ricarica per veicoli elettrici. Infatti, già da alcuni anni l'azienda collabora con prestigiose istituzioni nella sperimentazione di sistemi modulari per la gestione ed ottimizzazione dei flussi energetici in nano, micro e più in generale smart grid, cioè reti per la gestione e la condivisione di energia.Parallelamente al MO.S.E.C., azienda che da oltre 30 anni si occupa di progettazione, ispezione e collaudo oltre a una vasta gamma di lavorazioni per schede elettroniche. La partnership permetterà a Braga Moro di integrare i componenti CIPIERRE nei propri prodotti e di offrire ai clienti una filiera interamente controllata in modo diretto garantendo massima affidabilità nelle consegne e prontezza d'intervento per qualsiasi necessità."L'obiettivo del MO.S.E.C. è quello di permettere a tutti, grazie all'utilizzo delle tecnologie più avanzate e dell'esperienza in campo energetico di Braga Moro e dei suoi partner, disenza la costante preoccupazione della ricarica. Un passo in avanti che riteniamo possa dare una grande spinta alla diffusione dei veicoli elettrici – ha affermato– La presentazione in occasione della fiera MEE di Dubai non è casuale. Infatti, il Medio Oriente, ed in particolare Arabia Saudita ed Emirati Arabi sono mercati strategici per Braga Moro e nei quali i nostri prodotti, ideati e realizzati in Italia, supportano le attività di grandi aziende come Saudi Electricity Company, DEWA - Dubai electricity and water authority, ADNOC -Abu Dhabi National Oil Company. I sistemi di alimentazione Braga Moro inoltre sono utilizzati dall' infrastruttura energetica della città futuristica araba di Neom da 500 miliardi di dollari".08-04-2024 16:20