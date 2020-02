Moody's taglia stime PIL globale. Effetto Coronavirus

(Teleborsa)

(Teleborsa) - L'agenzia Moody's ha, per quest'anno, portandola al 5,2% mentre ha confermato al 5,7% l'espansione del PIL al 5,7% nel 2021.La notizia, inclusa nell'ultimo rapporto dedicato agli effetti negativi sull'economia del coronavirus a livello mondiale, arriva poco dopo l'annuncio che la banca centrale di Pechino ha tagliato il tasso sui prestiti a medio termine a un anno al 3,15% dal 3,25% precedente.La People's Bank of China ha anche(28,6 miliardi di dollari) e condotto 100 miliardi di yuan (14,3 miliardi) in operazioni di pronti contro termine, immettendo in tal modo una forte liquidità nel sistema interbancario attraverso acquisti di titoli a breve termine.Obiettivo della banca cinesemessi a dura prova dal coronavirus.Tornando ultimo, Moody's che ha citato gli effetti del virus cinese, ha: l'espansione economica non andrà oltre il 2,4%. Si tratta di una previsione rivista di due decimi di punto percentuale.17-02-2020 10:15