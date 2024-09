Mobilità sostenibile, "Piantiamola di inquinare!": BPER risparmia 6 tonnellate di CO2

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Si è conclusa con successo l'edizione 2024 dil'iniziativa di mobilità sostenibile avviata lo scorso giugno da BPER Banca con il supporto della piattaforma Wecity, che mira a promuovere la mobilità sostenibile tra i dipendenti, incentivandoli a recarsi in ufficio in bicicletta, a piedi o in monopattino, contribuendo così alla riduzione dell'inquinamento atmosferico.distribuiti nelle varie sedi e filiali del Gruppo, a recarsi per tre mesi al lavoro in bicicletta, a piedi o in monopattino, per un totale di quasiQuesti spostamenti hanno consentito così di abbattere quasi 6 tonnellate di CO2, pari al risultato prodotto da oltre 839 alberi adulti in un anno nel loro lavoro di fotosintesi.Grazie alla tecnologia proprietaria di Wecity, è stato possibile registrare i chilometri percorsi dai dipendenti nei loro spostamenti casa-lavoro, in bici o a piedi. Questo ha permesso di stilare una classifica sia a livello individuale che regionale e di calcolare il risparmio di CO2, stimato in circa 1 kg per ogni 7 km percorsi."Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti anche quest'anno con l'iniziativa 'Piantiamola di inquinare!'. Questo progetto, che coinvolge attivamente i nostri dipendenti nel fare la differenza, rappresenta un piccolo, ma concreto, passo verso la sostenibilità", ha dichiaratoChief Human Resource Officer di BPER. "Grazie alla partnership con Wecity, abbiamo contribuito a ridurre l'impatto ambientale, promosso una cultura aziendale più responsabile e attenta al benessere collettivo, e siamo fiduciosi che iniziative come questa possano ispirare cambiamenti duraturi.""Per il quarto anno consecutivo la stretta collaborazione e la fiducia reciproca tra Wecity e BPER hanno permesso di ottenere risultati eccellenti nell'ambito della mobilità sostenibile aziendale. Insieme abbiamo consolidato un percorso che non solo offre soluzioni concrete di mobilità sostenibile, ma promuove anche un cambio comportamentale all'interno dell'azienda", ha affermatoCEO e founder di Wecity. "Incentivare questo cambiamento è fondamentale affinché diventi una prassi consolidata tra i dipendenti e una parte integrante della cultura aziendale. Confidiamo di poter proseguire questa collaborazione con BPER anche il prossimo anno, con soluzioni sempre più innovative e coinvolgenti."