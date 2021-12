Mobilità elettrica, negli aeroporti di Milano 15 nuove postazione per la ricarica elettrica ultra veloce

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Si è chiusa oggi l'aggiudicazione della procedura competitiva indetta a novembre daper la realizzazione degli impianti ad alta potenza per la ricarica elettrica delle automobili, con l'utilizzo di energia certificata 100% green. A realizzare le nuove infrastrutture sugli scali milanesi sarà, società del Gruppo Nhoa per i servizi di energy management. Quattro i punti che ospiteranno gli impianti di ricarica di ultima generazione e ad alta velocità nelle aree esterne degli scali, utilizzabili dalla cittadinanza sul territorio e in location che agevolano l'accesso anche alle persone a ridotta mobilità: una a Linate, una a Malpensa e due nei Terminal di aviazione privata presenti sui due aeroporti.Le attività prenderanno il via già a gennaio per concludere la realizzazione del progetto entro l'estate. L'entrata in funzione delle stazioni di ricarica prevede la realizzazione di un layout altamente innovativo, con un design capace di integrarsi al contesto aeroportuale, che permetterà agli utenti di– passeggeri , cittadini e addetti dello scalo – di usufruire dida 300kW per accogliere 10 veicoli in contemporanea con accesso al servizio sia con connettori in AC che DC. Laverrà inoltre dotata di pensiline con le migliori tecnologie eco-sostenibili e di minore impatto ambientale. Averrà realizzato invece unche permetterà di gestire fino a sette autovetture contemporaneamente, mentre per leverrà sviluppato, per ciascuna area, unche permetterà di gestire fino a quattro veicoli contemporaneamente.I punti di ricarica saranno operativi 24 ore su 24 e saranno utilizzabili attraverso tutte le modalità di pagamento disponibili (APP e RFID CARD dei principali provider, carte di credito). Free To X consentirà la ricarica di tutte le tipologie di veicolo, non soltanto di ultima generazione e il servizio verrà erogato dai diversi provider specializzati attivi sul mercato, secondo le rispettive logiche commerciali.Secondo i dati dell'tra gennaio e novembre 2021 sono stati venduti in Italia circa 125mila mezzi elettrici. Le previsioni di mercato parlano di una forte crescita di questo settore: il target al 2030 è di oltre 6 milioni di veicoli full-electric in circolazione. Da qui la necessità dicon stazioni di ricarica che, grazie alla tecnologia di ultimissima generazione, unitamente ai nuovi veicoli che stanno entrando in circolazione, consentiranno una mobilità sempre più confortevole e sostenibile.Laprevede la realizzazione died è pienamente in linea con gli obbiettivi del Recovery Fund e della Legge di Stabilità per facilitare gli spostamenti di medio-lungo raggio sulle quattro ruote attraverso una logica di massima sostenibilità.20-12-2021 18:02