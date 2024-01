MO: Maersk, titolo in forte rialzo dopo proroga stop navi nel Mar Rosso

(Teleborsa)

(Teleborsa) - In seguito alla decisione di prolungare l'interruzione dei viaggi nel Mar Rosso a causa di problemi di sicurezza, e all'aggiornamento del rating della società da parte di Goldman Sachs,Dopo l'aumento del 6,4% di martedì l'azienda danese si è piazzata in cima alla classifica dello Stoxx 600 europeo, con le sue azioni quotate a Copenaghen in rialzo del 4% negli scambi del primo pomeriggio. A fronte dell'aumento dei prezzi globali del trasporto merci dovuto ai problemi nel Mar Rosso Goldman Sachs ha, infatti, elevato il precedente rating da "vendita" a "neutro".In una nota glihanno hanno affermato che è probabile che l'continui nelle prossime settimane poiché le rotte marittime globali vengono interrotte, creando una carenza di spazio per le navi durante l'intenso periodo pre-Capodanno lunare.Citando un rischio inaccettabile per il suo personaleevitando, così, il Mar Rosso, dove le navi di vari vettori e contee sono state prese di mira dai militanti Houthi dello Yemen. Ma ciò significa anche nessun accesso al canale egiziano di Suez fatto che limita la capacità globale dei container.L'incertezza rimane nonostante gli sforzi militari guidati dagli Stati Uniti per frenare gli attacchi. La Maersk aveva ripreso la rotta di Suez, ma il 31 dicembre ha sospeso nuovamente il passaggio delle sue navi attraverso uno stretto chiave del Mar Rosso per 48 ore, a seguito di un attacco dei ribelli yemeniti a uno dei suoi mercantili. Laha riferito di essere stata colpita da un missile mentre transitava nello stretto di Bab al-Mandab ed è stata poi attaccata da quattro navi Houthi il cui equipaggio ha tentato di salire a bordo. Gli Usa hanno affondato tre delle quattro imbarcazioni coinvolte nell'assalto.Ieri, infine,. "È in corso un'indagine sull'incidente e continueremo a sospendere tutti i movimenti di merci nell'area mentre valutiamo ulteriormente la situazione in costante evoluzione", ha dichiarato Maersk nel comunicato. Le navi verranno reindirizzate e continueranno il loro viaggio intorno al Capo di Buona Speranza in Africa., e le tariffe di trasporto sulla rotta sono circa triplicate rispetto ai livelli di inizio dicembre, hanno detto gli analisti di Goldman Sachs, mentre "l'impatto sulle tariffe contrattuali annuali sarà probabilmente positivo, anche se dipende da come saranno le condizioni di sicurezza". Le altre principali rotte della Maersk stanno vedendo "effetti positivi di secondo ordine derivanti dall'interruzione di Suez". Il commercio globale è ostacolato anche dalla siccità nel Canale di Panama.Tuttavia, gli analisti attualmente non prevedono lo stesso livello di interruzione della catena di approvvigionamento globale e di vincoli di capacità sperimentati durante la pandemia di Covid-19, che ha innescato un enorme aumento delle tariffe di trasporto e profitti record per aziende tra cui Maersk. Ciò – spiega CNBC – è in gran parte dovuto al fatto che ilIl– riporta sempre CNBC – ha dichiarato martedì che le sue tariffe di spedizione di container dall'Asia alla regione del Mediterraneo saranno fino al 100% più alte dal 15 gennaio, rispetto al 1° gennaio.La questione del Mar Rosso è "finanziariamente positiva per i vettori – ha dichiarato mercoledìal programma 'Squawk Box Europe' della CNBC –. State togliendo capacità dal mercato in un momento in cui la domanda non è molto forte. Le tariffe di trasporto stanno aumentando in modo significativo e aumenteranno più di qualunque sarà il costo per navigare intorno all'Africa".L', tuttavia, sarà – secondo– probabilmente un aumento dei tempi di transito, un peggioramento dell'affidabilità e un potenziale aumento dei prezzi.03-01-2024 18:14