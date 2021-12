MiSE, 45 milioni a imprese per investimenti in blockchain e IA

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Ilha firmato il decreto attuativo del Fondo per lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni diistituito presso ilcon una dotazione iniziale di 45 milioni di euro, che ha l'obiettivo di promuovere la competitività e la produttività del sistema imprenditoriale del Paese attraverso progetti di ricerca e innovazione tecnologica legati al"Laper rafforzare e far diventare competitivo il sistema produttivo del nostro Paese di fronte alle sfide della transizione digitale", dichiara il ministro Giancarlo Giorgetti. "Ildi imprese innovative - aggiunge - favorendo lo sviluppo e il trasferimento tecnologico dal mondo della ricerca alle imprese, anche attraverso la sperimentazione, l'utilizzo e la diffusione di soluzione innovative comemessi a disposizione dal Mise per sostenere con finanziamenti agevolati la realizzazione dei progetti innovativi, potranno essere ulteriormente incrementati attraverso contributi volontari di enti, associazioni, imprese e singoli cittadini. Inoltre potranno essere combinati con fondi e risorse nazionali o comunitarie in modo da favorire l'integrazione con i finanziamenti di ricerca europei e nazionali.In particolare, èsia riservata alle attività situate inma se entro sei mesi dall'apertura dei termini per la presentazione delle domande i progetti legati a queste regioni non saranno stati avviati anche queste risorse potranno essere utilizzate per le richieste arrivate da tutto il territorio nazionale.Con un successivo provvedimento ministeriale saranno rese note le modalità e i termini di presentazione delle domande per richiedere i finanziamenti agevolati, che potranno essere presentate da soggetti pubblici o privati, anche in forma congiunta tra loro.Per monitorare lo stato di realizzazione dei progetti di sviluppo, applicazione e trasferimento tecnologico alle imprese, il Mise - conclude la nota - si avvarrà del supporto diIl decreto, firmato anche dal ministro dell'Economia, è stato inviato alla09-12-2021 19:53