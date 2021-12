MiSE, 10 milioni per i birrifici italiani. Contributi dal 20 gennaio

(Teleborsa)

(Teleborsa) -le imprese produttrici di birre artigianali potranno richiedere il contributo a fondo perduto messo a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico che ha istituito un fondo da 10 milioni di euro, previsto dal decreto sostegni bis. Si tratta - si legge nella nota ufficiale- di un sostegno al compart"L'abilità di tanti imprenditori italiani che hanno deciso di puntare sulla produzione didimostra come dal coraggio e dalla capacità di investire in nuovi settori nascono anche nuove opportunità per lo sviluppo del Paese", dichiara il ministro Giorgetti. "I birrifici italiani fanno parte - aggiunge - di un settore giovane che è riuscito a valorizzare un'arte antica legata al territorio e alla qualità dei prodotti. Per questo motivo merita di essere sostenuto sia attraverso i contributi a fondo perduto sia con leL'agevolazione prevede un contributo a fondo perduto pari aper ciascun litro di birra artigianale prodotta e presa in carico nel registro annuale di magazzino nel 2020 o nel registro della birra condizionata. I dati sono quelli presentati dai microbirrifici e dagli esercenti delle piccole birrerie nazionali all'Agenzia delle accise, dogane e monopoli.Per birra artigianale si intende laIn particolare, un birrificio che richiede il contributo a fondo perduto: deve utilizzare impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio; essere economicamente e legalmente indipendente da un altro birrificio; non operare sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale di altri.Le modalità di presentazione delle domande per richiedere il contributo verranno stabilite con23-12-2021 18:02