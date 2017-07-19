Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › economia
Ministeri: tagli per oltre 7 miliardi in 3 anni
(Teleborsa) - Alle coperture della manovra arrivano in dote oltre sette miliardi di euro in tre anni dai tagli ai ministeri. E' quanto emerge dal testo bollinato del disegno di legge di bilancio.
Dalle tabelle relative alle riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese nel triennio 2026-2028 emerge che il taglio complessivo sul triennio ammonta a 7,15 miliardi, di cui 2,2 nel 2026, 2,15 nel 2027 e 2,8 a decorrere dal 2028.
Guardando al solo 2026, il ministero più colpito dai tagli risulta quello delle Infrastrutture e trasporti (oltre 520 milioni), seguito dall'Economia e Finanze (oltre 450 milioni) e dall'Ambiente e Sicurezza energetica (oltre 370 milioni).
Confermate le principali misure ma cambia la misura che innalzava al 26% la cedolare secca sugli affitti brevi. L'articolo 7 del provvedimento, infatti, mantiene la cedolare al 21%, ma solo nel caso in cui "nell'anno di imposta non siano stati conclusi contratti aventi ad oggetto tale unità immobiliare tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare".
Si riducono inoltre i tagli al cinema.
(Teleborsa) 22-10-2025 17:01
