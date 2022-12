MIMIT, CdM: Valentini vice di Urso

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Oggi il Consiglio dei ministri ha nominatoVice Ministro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. A seguito di tale nomina il ministroha delegato Valentini alla promozione e valorizzazione del Made in Italy nel mondo, alle attività di attrazione degli investimenti esteri, alle attività delle Camere di Commercio italiane all'estero e alle attività relative ai progetti dell'Unione europea (come IPCEI e Horizon Europe) e alle misure di contrasto alla contraffazione. È quanto si legge nella nota diffusa dalAl sottosegretarioinvece il Ministro ha delegato le attività di indirizzo generale e di supervisione dell'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia o ritardi (art. 30 del decreto legge 17/05/2022, n. 50 il c.d. "Difensore civico delle imprese"), degli incentivi alle imprese (di natura "non fiscale") dellanonché quelle in materia di filatelia.vanno le deleghe su incentivi di natura fiscale in particolare per artigianato, commercio e industria, Fondo di garanzia PMI, professioni, servizi assicurativi, rapporti concontenzioso, e sulle attività in materia di vigilanza del sistema cooperativo e del sistema camerale, nonché le iniziative e le attività generali in materia di normativa tecnica, politiche per il consumatore, mercato, concorrenza e servizi.Il Consiglio dei Ministri ha inoltre dato il via libera alla nomina di09-12-2022 16:26