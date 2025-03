Metro 5, Serafino Lo Piano premiato come "CEO dell'Anno" a Le Fonti Awards

(Teleborsa)

(Teleborsa) -, CEO di Metro 5 , si è aggiudicato ilin occasione della XV edizione dei, il tradizionale evento che si tiene annualmente presso la sede di Borsa Italiana, a Palazzo Mezzanotte. La cerimonia di ieri, 13 marzo 2025, ha visto la partecipazione di Le Fonti TV, il principale canale televisivo italiano dedicato all'economia, alla finanza e alle professioni.sono uno deiper il settore economico-finanziario e legale, ed hanno assunto negli anni una portata internazionale. Da sette anni consecutivi, Le Fonti si conferma leader in Europa nel settore della crescita, con un focus particolare sull'economia, come evidenziato dal Financial Times.Il premio di "CEO dell'Anno" è statoattraverso il continuodella metropolitana di Milano. Grazie alla sua visione, infatti,la Linea 5 è diventata sempre più uno. Questo riconoscimento, infatti, sottolinea non solo il suo contributo alla crescita dell'azienda, ma anche il suo impegno nell'introdurrenel settore del trasporto pubblico locale.Lo Piano ha guidato la società nellache lega la Linea Lilla ai più famosi eventi sportivi a livello nazionale ed internazionale e l'espressione, attraverso la creazione di spazi a carattere sanitario in metropolitana dedicati al pubblico, rendendo quindi laanchealla vita sociale della città."Sono estremamente onorato di ricevere questo riconoscimento", commenta Serafino Lo Piano, aggiungendo "In questi anni abbiamo puntato ad attivare nuovi servizi, pensando a ciò che potesse essere utile per i nostri passeggeri, che sono sempre al centro di ogni nostra strategia. Risultato: i viaggiatori sono sempre più soddisfatti e i risultati economico-finanziari positivi, lo dicono i numeri. E' con questo stesso spirito che continueremo a guardare al futuro".14-03-2025 11:57