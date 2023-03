META, nuovo round di licenziamenti in arrivo?

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Dopo lache ha riguardatocolpendo circa ilsarebbe sul punto di tagliare altre migliaia di posto di lavoro questa settimana. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali alla base dei nuovi tagli dici sarebbe ida raggiungere."All'inizio del Covid, il mondoha portato a una crescita dei ricavi smisurata - aveva scrittonell'occasione del primo taglio - Molte persone hanno previsto che questa sarebbe stata un'accelerazione permanente che sarebbe continuata anche dopo la fine della pandemia. Anch'io l'ho fatto, quindi ho deciso di aumentare significativamente i nostri investimenti. Sfortunatamente, questo non è andato come mi aspettavo"."Non solo il commercio online è tornato alle tendenze precedenti,- ha continuato -In parallelo, l'azienda sta lavorando per snellire la sua organizzazione, dando pacchetti di buyout ai manager e tagliando interi team che ritiene non essenziali. Ad esempio, l'azienda sta passando alla condivisione della scrivania per le persone che trascorrono già la maggior parte del loro, tra le altre cose,base più due settimane aggiuntive per ogni anno di servizio, senza alcun limite massimo. Inoltre, la società coprirà il costo dell'assistenza sanitaria per le persone e le loro famiglie perZuckerberg ha anche definito il 2023di Meta e l'azienda ha comunicato questo tema ai dipendenti durante le valutazioni delle prestazioni, che sono state completate la scorsa settimana.07-03-2023 13:22