Mercato lavoro inverte trend: sistema Excelsior rileva calo contratti a dicembre

(Teleborsa)

(Teleborsa) -. E' quanto rileva l'ultimo rapporto mensile del, realizzato daulla base delle richieste di lavoro delle aziende. Ancora grande la difficoltà di reperire figure professionali adeguate., si conferma l'della domanda di lavoro delle imprese registrata il mese scorso:rispetto a dicembre dello scorso anno (-5,7%) e(-13,7%). Un trend che proseguirà anche all'inizio dell'anno prossimo: nelrispetto allo stesso periodo dello scorso anno.Il rallentamento viene imputato ad "un quadro internazionale ancora pieno di incertezze" ed in fase di rallentamento ed al persistere della "fase diitaliana", che esercitano "inevitabili".che cresce di 3 punti percentuali rispetto a dicembre dello scorso anno (28%). Aumenta anche la richiesta di esperienza specifica nella professione o nel settore, che le imprese richiedono a 7 profili su 10 ricercati.Guardando più in dettaglio al mercato del lavoro,soprattutto ladelle imprese del(-9.250 le entrate programmate a dicembre rispetto a dicembre 2018). Particolarmente acuta la crisi occupazionale delle industrie(-18,3%) e delle industrie(-15,8%), complice il rallentamento dell'economia tedesca e dell'automotive. I, in particolare trasporto,(-4.270 entrate, in calo del 15,1%), servizi operativi di supporto alle imprese (-3.190 entrate, in calo del 10,0%), servizi alle persone (-2.720 entrate, in calo del 7,4%).A livelload esseresono le regioni delcon una flessione della domanda di lavoro del 10,8% pari a 8.820 posizioni lavorative in meno rispetto a dicembre 2018.11-12-2019 12:08