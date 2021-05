Mercato immobiliare, Banca d'Italia: prezzi delle abitazioni stabili ad aprile

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Prezzi dellestabili eancora negative per il mercato immobiliare. Nell'indagine condotta presso 1.323 agenti immobiliari dal 29 marzo al 30 aprile 2021, più del 60 per cento degli operatori segnala una sostanzialerispetto alla precedente rilevazione; la quota di coloro che riferiscono quotazioni in diminuzione è scesa, ma resta di poco superiore a un quarto del totale. È quanto emerge dal Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia diffuso dallaI giudizi sulle condizioni dellasono migliorati nelle aree non urbane, ma si confermano sfavorevoli nelle città; l'andamento dei nuovi incarichi a vendere e' rimasto ovunque negativo. Idi vendita e lo sconto medio rispetto al prezzo iniziale richiesto dal venditore sono lievemente diminuiti. Lesono migliorate, sia sul proprio mercato di riferimento sia su quello nazionale; le attese restano tuttavia prevalentemente negative nel trimestre in corso, mentre sono più favorevoli su un orizzonte biennale. Nelle percezioni degli agenti, su un orizzonte di tre anni le caratteristiche delle abitazioni ricercate dai potenziali acquirenti saranno molto diverse da quelle prevalenti prima della pandemia, con una maggiore richiesta di unità abitative indipendenti e con spazi esterni.24-05-2021 06:08