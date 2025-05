Mercato autovetture usate, UNRAE: "Prosegue la crescita, +3,8% a marzo"

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Nuovo segno positivo a marzo per il mercato dell'auto usata. Con 497.573 trasferimenti di proprietà (dati in attesa di consolidamento), nel mese si registra la settima crescita consecutiva, con un +3,8% rispetto ai 479.439 di marzo 2024 (-0,6% sul 2019). I trasferimenti netti crescono del 2,4%, mentre le minivolture segnano un +5,6%. Nel I trimestre l'incremento è del 3,4% con 1.450.742 trasferimenti (-0,7% sul 2019). Questi iA marzo ilsi conferma al primo posto fra le motorizzazioni, ma continua a ridurre il suo peso e si assottiglia progressivamente la distanza con il motore a benzina. Il diesel, infatti, scende al 42,5% di quota (-2,7 p.p. e al 42,8% nel cumulato), ilcede un decimale al 38,6% nel mese (38,7% nel trimestre). Leoccupano una terza posizione molto distanziata, con il 9,6% nel mese (9,3% in gennaio-marzo); seguonoal 5,0% nel mese (al 5,1% nel cumulato) eal 2,0% nel mese e nel trimestre;salgono all'1,0% e 1,2% in marzo (0,9% e 1,2% nei primi 3 mesi).In marzo i trasferimenti per contraente confermano l'andamento del mese precedente: gli, che rimangono largamente predominanti, guadagnano 1,6 punti e rappresentano il 57,5% di tutti i passaggi di proprietà (57,5% nel trimestre). Parallelamente, cedono 1,6 punti quelli da operatore a cliente finale, al 38,3% nel mese e nei primi 3 mesi. Cedono un decimale gli scambi provenienti da(3,3% in marzo e 3,4% nel cumulato), mentre lo guadagnano quelli provenienti dal(0,9% complessivo e 0,8% nei 3 mesi).Anche a marzo l'analisi per regione conferma inalterato il podio.al primo posto, al 16,1% nel mese (+0,1 p.p.), Lazio al secondo, al 9,7% (-0,1 p.p.).in terza posizione con il 9,2% (+0,1 p.p.). Al quarto posto lacon l'8,2% (+0,1 p.p.), seguita dalall'8,1%.A marzo la quota dei trasferimenti netti discende al 47,5%, 0,3 punti in meno rispetto a marzo 2024. Quella divale l'11,4%, in calo di 1,9 punti sullo stesso mese 2024. Lerappresentano il 17,6% (+0,8 p.p. rispetto al 2024); 12,3% la quota di1,2 punti più alta di marzo 2024, e 4,6% quella delle+0,2 p.p.). Leconfermano il 6,6% nel mese e nel cumulato. Nel complesso, i trasferimenti didi anzianità coprono il 23,5% a marzo, +1,4 p.p. sullo stesso mese 2024.Sul fronte delle minivolture, perde 0,6 punti lache permutano la propria vettura, in calo al 57,5%, e recupera 1,5 punti la quota dei ritiri di autovetture da parte degli operatori, al 28,6%. Cedono 0,6 punti anche le auto provenienti dal(al 9,7%) e mezzo punto quelle provenienti da(all'1,6%). Guadagnano 3 decimali, al 2,7%, quelle provenienti dalAnche fra le minivolture leconfermano la leadership nel mese, ma calano di 5,6 punti al 44,1%. Il motore aguadagna 0,7 p.p. al 31,9%. Ilrecupera 1 decimale al 5,6%, ilcala al 2,0%. In sostenuta crescita le minivolture di auto, al 13,0%. Lee lesi posizionano rispettivamente all'1,8% e all'1,6% di quota, recuperando entrambe mezzo punto.Anche fra le minivolture si contrae la quota delleal 35,4% del totale: 1,6 punti in meno di marzo 2024. Cede 0,9 punti la fascia da(al 19,2%) e perde 2,5 punti quella da, al 13,0%. Registra una crescita sostenuta la fascia da(17,3%); in aumento anche la fascia da, al 6,4% (+1,3 p.p.) e quella fino a 1 anno, all'8,7% (+1,5 p.p.). Nel complesso, le minivolture didi anzianità coprono il 32,4% a marzo, +5,0 p.p. sullo stesso mese 2024.26-05-2025 15:07