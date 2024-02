Meloni alla cena della stampa estera: "mi chiedete di essere leggera, difficile dopo sconfitta in Sardegna"

(Teleborsa) - La presidente del Consiglio,, ha tenuto il suo intervento alla cena con la. "Non è facile seguire la politica italiana", ha riconosciuto. "So che ci si aspetta un intervento leggero ma io non ero leggera neanche a 15 anni, figuriamoci dopo 16 mesi di governo. Poi mi invitate nel giorno in cui perdo lae sto pure facendo lae non posso nemmeno affogare i dispiaceri nell'alcol...", ha ironizzato. "Non è la giornata migliore per aspettarsi da me allegria".





Il tono dell'intervento della presidente del Consiglio è stato scherzoso, pur parlando di temi seri. Di sé ha detto di considerarsi "una persona perbene e buona", consapevole che "non bisogna mai sottovalutare ladi un buono costretto a essere cattivo". Le cose che la fanno arrabbiare? "La slealtà, l'umiliazione e perdere a burraco, cosa che mi sta capitando spesso: diciamo che quest'anno non è partito benissimo".Meloni ha confessato alla stampa estera che nessuno dei suoi sogni nel cassetto si è realizzato: "volevo fare lama sono stonata, giocare con la nazionale dima sono nana, conoscerema è morto troppo presto". Quello che non c'era tra i suoi sogni era "fare il presidente del Consiglio".Continuando con gliè poi tornata su Michael Jackson: "Mi ha insegnato l'inglese, perché volevo capire cosa dicevano le sue canzoni". E ha rivelato di non essere esattamente un'inguaribile ottimista. Anzi, uno dei suoi "collaboratori storici" ripete che suo motto è "moriremo tutti". Tutto vero, ha confermato Meloni: "Guardo sempre il bicchiere mezzo vuoto, ma siccome so immaginare lo scenario peggiore possibile poi sono in grado di affrontare tutti gli altri".27-02-2024 20:34