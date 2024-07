Meloni a Bagnoli firma protocollo intesa: importante per Napoli, Campania e Sud

(Teleborsa)

(Teleborsa) - "Completare il risanamento di Bagnoli. Gli interventi si concluderanno entro il 2031, e si stima un indotto occupazionale di oltre 10mila unità, tra lavoratori diretti e indiretti". Così la presidente del Consiglioa Napoli, in occasione della cerimonia di firma del protocollo di intesa tra il governo e il commissario straordinario per Bagnoli-Coroglio, il sindaco di NapoliPresenti anche il ministro Raffaele Fitto. Ad attendere Meloni, oltre il sindaco di Napoli, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il prefetto", ha aggiunto la Meloni che si è recata all'Auditorium di Porta del Parco a Bagnoli per la sottoscrizione del protocollo, che ha come obiettivo la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio."L'area di interesse nazionale Bagnoli-Coroglio è al centro di una delle operazioni di risanamento ambientale e rigenerazione urbana più importanti d'Europa ed, ha sottolineato Manfredi, nel suo intervento in occasione della firma dell'accordo."La fcon l assegnazione di un miliardo e 200 milioni. A testimonianza che con la collaborazione, il dialogo e il confronto tra le istituzioni anche le sfide più difficili possono essere affrontate e vinte", a fferma il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrrpresente oggi a Napoli alla firma del protocollo d'intesa.15-07-2024 13:48