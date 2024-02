Meloni: "720 milioni per la Roma-Pescara, opera di rilevanza strategica"

(Teleborsa)

(Teleborsa) - "Un' opera di rilevanza strategica per due Regioni ma per tutto il Centro Italia, perché permetterà di contribuire a colmare quel divario infrastrutturale che esiste oggi tra il Tirreno e l'Adriatico". E' così che la Premier Giorgia Meloni ha definito la Roma-Pescara intervenendo al CIPESS e annunciando cheCopriamo tutto il finanziamento che serve (620 milioni, ndr) e assicuriamo anche una copertura aggiuntiva di 100 milioni, che si sarebbero dovuti aggiudicare entro il 2023"."Nel PNRR - ha spiegato Meloni - erano previsti 620 milioni di euro per quest'opera. Nell'ambito della revisione del Piano abbiamo, tuttavia, preso atto dell'impossibilità di completare l'opera nei modi e nei tempi previsti. Circostanza che avrebbe portato a perdere quelle risorse e rinunciare al completamento di un'opera strategica. Dunque - ha aggiunto ringraziando il lavoro di Fitto e Salvini - abbiamo dovuto stralciare dal PNRR il finanziamento alla Roma-Pescara ed individuare fonti alternative per assicurare il completamento dell'opera".Entrando più nel dettaglio Meloni ha osservato che, a fronte di un costo complessivo di 951 milioni di euro per i lotti 1 e 2 della linea Roma-Pescara ("Raddoppio tratte Interporto d'Abruzzo-Manoppello-Scafa"). Dunque, oggi mettiamo in sicurezza un'opera strategica, la finanziamo integralmente, assicurando anche risorse aggiuntive, e ci impegniamo a realizzarla. Nei prossimi giorni - ha concluso -, il CIPESS dovrà adottare tutti gli atti necessari per assegnare queste risorse e procedere velocemente alla realizzazione dell'infrastruttura".29-02-2024 15:07