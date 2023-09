Mediterraneo, Lagarde: "Sfide comuni. BCE impegnata a garantire equilibro prezzi"

(Teleborsa)

(Teleborsa) -. Anche se nel tempo i paesi del Mediterraneo si sono allontanati da queste "radici comuni", emergono oggi: il ripristino delle dell'. Lo ha detto la Presidente della BCEintervenendo ad un evento a Marsiglia.Dopo aver ripercorso la storia delle popolazioni che affacciano sul Mediterraneo - dai Fenici alla Pax Romana - la Presidente ha affermato che ", nel senso che assistiamo a grandi e persistentitra i paesi". "Queste disparità esistono anche tra le generazioni", ha aggiunto la Presidente, facendo cenno anche alla piaga della disoccupazione giovanile e femminile ed al comune problema di gestione dei flussi migratori."Per il bene dell'intera regione dobbiamo quindi. Ciò significa garantire che i giovani possano integrarsi, anziché generare instabilità e conflitti", ha affermato Lagarde.La numero uno dell'Eurotower ha parlato anche dellee della necessità di ripristinare anche un equilibrio con la natura. "Abbiamo urgentemente bisogno di ripristinare e rispettare questo equilibrio naturale. E dobbiamo riconoscere - ha aggiunto - che ciò è intimamente legato alla nostra capacità di garantire giustizia ai giovani e a coloro che ne hanno più bisogno, e di garantire a sua volta l'armonia delle nostre società"."E' possibile ripristinare questo equilibro?",hadomandato la Presidente, riconoscendo che "ed"Il mondo è entrato innelle relazioni internazionali. Stiamo assistendo a una maggiore concorrenza tra le grandi potenze - ha proseguito - a uninternazionali e al declino dell'influenza delle istituzioni sovranazionali. In questo nuovo panorama istanno diventando piùnell'ambito dei partenariati politici ed economici"."In un mondo in cui le catene di approvvigionamento si stanno accorciando, la popolazione giovane e istruita del Mediterraneo potrebbe diventare una delle risorse più preziose della regione", ha spiegato Lagarde, aggiungendo "ciò richiede"In un mondo in cui nuoveappaiono di minuto in minuto, è nell'interesse di tutti i paesi della regione unire insieme i loro destini. E trasformare i vicini del Mediterraneo in partner offre un", ribadisce la numero uno della BCE, notando che "unaffinché ciò accada è lain particolare la stabilità dei prezzi".per l'intera regione. È necessario ridurla, anche perché un'inflazione bassa e stabile è fondamentale per incoraggiare gli investimenti a lungo termine". "Da parte nostra - ha ribadito -nell'area dell'euro. Questo è il motivo per cui dal luglio dello scorso anno abbiamo alzato i tassi di interesse dieci volte, e perché abbiamo agito nuovamente la scorsa settimana per rafforzare i progressi verso il nostro obiettivo di inflazione".Lagarde ha fatto cenno infine all', affermando che "rappresenta un doloroso ricordo della dipendenza energetica dell'Europa". "è ora una priorità e ciò richiede diversificare le importazioni di energia e investire maggiormente nelle tecnologie rinnovabili", dice la Presidente, ribadendo "nel breve e medio termine, sarà fondamentale laper diversificare i fornitori e le rotte energetiche, ma "guardando al futuro, ladovrebbe essere strettamente intrecciata con lo sviluppo della produzione di energia pulita in tutto il Mediterraneo. La regione è dotata di una notevole quantità di energia solare ed eolica, nonché di idrogeno".21-09-2023 19:20