Marelli, nessuna offerta superiore. La società passa ai principali finanziatori

(Teleborsa) -, partner tecnologico globale dell'industria automobilistica, ha ottenuto l'approvazione di tutte le mozioni "second day" e l'approvazione definitiva di alcune mozioni "first day" da parte del Tribunale fallimentare degli Stati Uniti. Dopo l'udienza dinanzi al Tribunale fallimentare del 24 luglio 2025, Marelli hadel finanziamento di 1,1 miliardi di dollari concesso ai debitori in possesso dei beni (DIP), che consentirà alla società di continuare a servire i propri clienti e adempiere agli obblighi post-istanza nei confronti dei fornitori e degli altri creditori senza interruzioni.Marelli ha confermato che il processo di sovrastanza di 45 giorni si è concluso ufficialmente il 28 luglio 2025. La societàdurante questo processo e, come indicato nel Restructuring Support Agreement precedentemente divulgato, prevede di uscire dal Chapter 11 nel 2026 sotto la proprietà dei suoi principali finanziatori."Siamo, garantendo al contempo la continuità delle nostre operazioni quotidiane e il nostro impegno nei confronti dei clienti, dei fornitori e dei dipendenti - ha dichiarato il- Con la conclusione del periodo di offerta superiore, stiamo andando avanti con i futuri proprietari che riconoscono la forza della nostra attività e si impegnano a perseguire la crescita e il successo a lungo termine di Marelli. Siamo impazienti di lavorare a stretto contatto con il gruppo di finanziatori per garantire una transizione di proprietà senza intoppi al momento dell'uscita dalla procedura".Ildi Marelli è composto da, Strategic Value Partners, MBK Partners, Fortress Investment Group e Polus Capital Management."Siamo, che ridurrà in modo significativo il indebitamento del bilancio della società e rafforzerà la sua posizione di liquidità, consentendo all'azienda di continuare a servire l'industria automobilistica - ha commentato gruppo dei principali finanziatori - Il nostro gruppo è impaziente di collaborare con il team di Marelli durante questo importante processo".Marelli Holdings è nata dall'integrazione tra l'exe la giapponese. Oggi ha circa 40.000 dipendenti in tutto il mondo in oltre 150 siti.29-07-2025 08:11