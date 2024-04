Marco Bizzarri (ex AD Gucci) investe in Elisabetta Franchi

Kering

(Teleborsa) -, ex amministratore delegato di Gucci (gruppo), ha annunciato che. L'investimento "rappresenterà una quota che potrà salire fino al 23% dell'azienda", si legge in una nota, dalla quale emerge che Bizzarri sarà anche nominato presidente del consiglio di amministrazione.Attraverso la holding Nessifashion, il managerinoltre inche operano nel, aggiunge il comunicato."Questosarà focalizzato sugli investimenti in aziende e in risorse umane di valore. È per me un grande privilegio poter lavorare al fianco di persone appassionate con le quali creare sinergie proficue - ha detto Bizzarri - Elisabetta Franchi è un'imprenditrice che si è fatta da sé, resiliente e di grande successo, con una chiara visione dell'evoluzione del suo business per il futuro"Elisabetta Franchi ha chiuso il 2023 con undi 170 milioni di euro e undel 31,8%. "L'azienda che Elisabetta ha creato rappresenta un asset con un grande potenziale di espansione, sia in Europa che a livello internazionale", ha aggiunto Bizzarri, che ha lasciato Gucci nel luglio 2023.04-04-2024 13:56