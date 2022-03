Maranello, Giorgetti firma protocollo con Ferrari

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Il ministroè stato oggi in visita a Maranello in occasione della, in cui il Ministero dello sviluppo economico si impegna a sostenere lo storico marchio italiano attraverso lo strumento dei contratti di sviluppo. Lo comunica il MiSE in una nota."Il Governo è al fianco di Ferrari per, ha dichiarato il ministro Giorgetti per il quale "oggi parte una nuova storia, una collaborazione tra azienda, territorio e istituzioni, che sarà di successo, di passione e orgoglio. Ferrari non è solo un marchio ma il simbolo dell'Italia protagonista e vincente nel mondo".Ieri il ministro si era invece recato nel distretto industriale di Casalgrande adove aveva incontrato gli imprenditori di Confindustria ceramica e visitato lo stabilimento dell'azienda Casalgrande Padana.Ilrime causata dal conflitto in Ucraina. "per abbassare costi e salvaguardare produzione invece di pagare cassa integrazione perché chiudono le aziende", il commento del ministro a margine degli incontri.22-03-2022 18:27