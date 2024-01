Mar Rosso, allarme cooperative: "In difficoltà export prodotti freschi"

(Teleborsa)

(Teleborsa) -e la deviazione del transito delle navi mercantili, con, ha fatto lievitare iled ha messo. "C'è già un effetto negativo sulle nostre esportazioni e un incremento dei costi nell'utilizzo dei container e dei noli per tutte le tratte", spiega, presidente di, che aggiunge "a risentirne sono le produzioni fresche e l'olio d'oliva»"Ci arrivanodalle nostre cooperativeche corrono nel Mar Rosso le navi container con le nostre merci.perché l'allungamento dei percorsi da Capo di Buona Speranza impegna per 15 giorni in più i mezzi disponibili a causa di una nuova strozzatura dell'offerta», spiega Maretti.delle navi hanno raggiunto i, quando non si trovavano navi cargo per trasportare le merci e i prezzi erano alle stelle. Una strozzatura nel traffico internazionale che passa per il canale di Suez e che non trova una valida alternativa nel transito via treno dalla Cina al al Nord Italia. Tempi lunghi, costi e speculazioni a parte, ad essere in difficoltà sono soprattutto le merci fresche."Per il settore agroalimentareche non consentono di allungare di 15 /20 giorni il tragitto. Fortunatamente questo problema si è originato dopo che importanti prodotti, come il kiwi, erano già 'passati', mentre per le mele siamo ancora a metà. Naturalmente in un settore dominato dalle stagionalità delle produzioni,", spiega il presidente di Legacoop Agroalimentare., dove "si assiste ad un raddoppio dei costi in quanto già da metà dicembre è obbligatorio transitare dall'Africa per arrivare in Giappone e Taiwan".I guai dell'export chiamano in causa, in quanto "se i prodotti non vengono esportati, il rischio è quello di ingolfare il mercato italiano ed europeo con", sottolinea Maretti, aggiungendo "il 2024 si apre con un nuovo grande problema per le nostre cooperative,".16-01-2024 19:52