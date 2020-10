Manovra e nodo licenziamenti, fumata nera Governo-Sindacati

(Teleborsa)

(Teleborsa) -nellainiziata ieri sera alle 19,30 sulla Manovra trainterrotta alle 3 di notte senzaSi cerca laIl Governo ha messo sul piatto ladella Cassa integrazione Covid fino a fine anno per garantire la copertura a chi avesse esaurito le settimane a disposizione già da metà novembre e ilfino alNetta, però, la posizione difinchè dura l'emergenza, occorre proteggere il lavoro e le imprese. Ildeve, perciò, essere prorogato sino almeno alper "avere il tempo", mentre si discute "una vera riforma degli ammortizzatori sociali", sottolinea il leader della Cgil,dunque, dall'incontro di questa notte tra i leader sindacali e il Ministro dell'Economia Gualtieri e la Ministra del Lavoro Catalfo, sulla manovra che ha certificato posizioni ". Lo scrivono i sindacati confederali, in una nota dove sottolineano "a questo punto" di riteneruna convocazione da parte del Presidente del Consiglio,e "attendono l'avvio, in tempi brevissimi, di un tavolo a Palazzo Chigi su questo capitolo, sulla riforma degli ammortizzatori sociali, sulle politiche attive del lavoro, sulla manovra economica e sui fondi europei".Il Governo punta a prorogare lo stop dei licenziamenti aNoi chiediamo di conteggiare le settimane. Le settimanee noi abbiamo chiesto al governo di prolungare quello che adesso è in vigore e tenere insieme la possibilità di fruire degli ammortizzatori sociali da parte delle aziende e di mantenere il blocco dei licenziamenti. Non riusciamo a capire perchè se c'è la possibilità di usare gli ammortizzatori sociali le aziende devono licenziare". E' quanto sottolinea il leader della Uil,"L'esecutivo ha messo in campo nella manovraha proseguito - noi riteniamo si debba intervenire con ulterioriperchèma vorremmo parlare die capire come in questo Paese chi perde il posto del lavoro possa rientrare nel mondo del lavoro eentrarci".22-10-2020 12:02