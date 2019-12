Manovra, Castelli: più fondi a disabilità e non autosufficienza

(Teleborsa)

(Teleborsa) -la dotazione dele la non autosufficienza di ulterioriComplessivamente la dotazione del Fondo sarà pari aeuro annui a decorrere dalLo ha detto il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, Lauraillustrandoche verranno introdotte in Manovra attraverso gli emendamenti presentati nella giornata di ieri, lunedì 9 dicembre.Sempre ieri, è arrivata la nota del Ministro per la Pubblica amministrazione, Fabianaal termine del tavolo a Palazzo Chigi con isui temi della."Esprimo soddisfazione per la sensibilità mostrata dal Governo che, in condizioni oggettivamente non facili, mette altri. Si tratta di un ulteriore sforzo che porta la dotazione a 3,4 miliardi circa, sempre a regime, e che crea condizioni ancor più favorevoli per un pronto avvio della contrattazione"."Ladel Governo ad aumentare leper il rinnovo del contratto del Pubblico impiego è una "e "unanche, ha detto MaurizioSegretario Generale CGIL.10-12-2019 08:01