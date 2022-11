Manovra, Bonomi non è soddisfatto: "a tempo e priva di visione"

(Teleborsa)

(Teleborsa) -. Giustamente hanno concentrato due terzi degli interventi sul caro-energia,Bisognerà capire cosa succederà dopo. Oggi la legge di bilancio è prudente sui saldi, lo apprezziamo. Ma il primo aprile cosa succede?". Lo afferma, in una intervista a la Stampa, il presidente di Confindustriacommentando la manovra presentata ieri dalla premierSecondo Bonomi ". La prima è il tempo, la sua durata, cose a cui nessuno sembra pensare. Poi c'è la politica: è evidente che sono state prese decisioni per accontentare le diverse anime della maggioranza e questo viene prima delleAgli imprenditori, spiega,e non "prendere in tanto micro-decisioni e spostare tutto avanti di tre mesi", certo "è un bene che si sia tenuta la barra dritta sulla finanza pubblica". La fine del reddito di cittadinanza "è un annuncio. Si è preso tempo senza dire come intervenire per alzarmentre "sul cuneo non si fa un intervento decisivo - aggiunge -. Il mini-taglio aggiuntivo vale 46 euro lordi in più al mese ai dipendenti con meno redditi. Poco più di nulla. Serviva un taglio energico".Quanto al fisco, ricorda Bononi,mentre "in Italia si interviene solo e sempre a margine dei tributi esistenti" e "l'estensione della aliquota piatta si valuta in circa 300 milioni aggiuntivi. Il contro 2023 salirebbe così a 2,5 miliardi."Il governo ha i numeri per affrontare le sfide che ci attendonoNon è facile ma l'ingovernabilità non è nell'interesse del Paese" per questo "è necessario sedersi al tavolo insieme e ragionare" su un patto per l'Italia figlio della concertazione più larga, dice il numero uno degli Industriali. "Spero che il presidente del Consiglio mantenga quanto ha ribadito anche ieri e stimoli un confronto più approfondito fra tutte le parti. Un suo tratto caratteristico è l'essere coerente e mantenere la parola", sottolinea.Sul rischio di un autunno ricco di proteste "Se annunci la riforma del reddito di cittadinanza senza dire com, conclude Bonomi.23-11-2022 10:06