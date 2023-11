Maltempo Toscana, Pellegrini (TIM): "gestite 15.000 chiamate in 24 ore da centrale 112 realizzata da TIM Enterprise"

(Teleborsa)

(Teleborsa) - "Nella recente alluvione che ha coinvolto laLo ha dettoresponsabile Sales Local Government & Health di TIM, in occasione del workshop ‘Telemedicina a supporto dei percorsi clinici e assistenziali' che si è svolto oggi al Forum Risk Management in"TIM Enterprise è da molti anni protagonista e acceleratore della Toscana Digitale – ha aggiunto-.è non solo tecnologia ma semplificazione della vita dei cittadini, con l'obiettivo di migliorare il loro rapporto con le istituzioni e le Aziende Sanitarie".la business unit del Gruppo dedicata alle aziende e alle Pubbliche Amministrazioni, e le istituzioni: "Durante la pandemia i portali di prenotazione dei vaccini e tamponi hanno gestito oltre 500.000 cittadini in meno di sei mesi con punte di oltre 1.000 prenotazioni al secondo. Supportiamo inoltre il Sistema Sanitario della Regione nel raggiungimento degli obiettivi PNRR legati al trasferimento dei servizi in Cloud grazie al nostro datacenter regionale e attraverso Rete Telematica regionale Toscana che collega in fibra ottica da oltre 15 anni tutte le sedi della Sanità Toscana.24-11-2023 14:52