            Notizie Teleborsa

            Maghen Capital annuncia acquisot intero immobile in via Colletta a Milano

            void image (Teleborsa) - Maghen Capital, gruppo specializzato in investimenti immobiliari residenziali, annuncia l'acquisito un immobile cielo-terra in via Colletta, nell'area Porta Romana/Corso Lodi, una delle zone più dinamiche e ricercate di Milano.

            L'immobile si sviluppa su quattro corpi scala e comprende circa 60 unità abitative, in gran parte già locate, per una superficie complessiva di circa 4.500 mq ad uso residenziale. L'operazione prevede un intervento di riqualificazione delle parti comuni – scale, ascensori e facciate – volto a migliorare e a efficientare lo stabile. Il progetto di valorizzazione prevede la successiva vendita frazionata degli appartamenti: inizialmente quelli liberi e, progressivamente, le unità che verranno rilasciate nel tempo.

            "Con questa acquisizione rafforziamo ulteriormente la nostra presenza a Milano, in una zona che continua a registrare una forte domanda abitativa", commenta Michael Meghnagi, Amministratore Delegato di Maghen Capital, spiegando "l'operazione riflette la nostra filosofia di investimento: acquistare immobili con elevato potenziale, riqualificarli attraverso interventi mirati e generare valore sia per i residenti sia per gli investitori. È un approccio che ci ha consentito di ottenere risultati significativi e che continuerà a guidare la crescita del gruppo".

            (Teleborsa) 06-10-2025 11:45


