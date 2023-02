"M'illumino di meno", il Gruppo ACEA aderisce all'iniziativa promossa da Rai Radio 2

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Ilsostiene anche quest'anno l'edizione 2023 di, iniziativa promossa dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio 2, nata per sensibilizzare i cittadini sul tema del risparmio energetico. In segno di adesione, oggi 16 febbraio dalle ore 19.00 alle 21.00, ACEA spegnerà le luci delle sedi di Roma di Piazzale Ostiense e di quella di ACEA Energia all'Eur.ACEA supporteràche aderisce alla stessa iniziativa con lo spegnimento per due ore della facciata di Palazzo Senatorio.L'iniziativa sarà ripetuta anche il 18 febbraio, in occasione della. Un gesto simbolico a cui si uniranno, con azioni analoghe nelle loro sedi dislocate in Umbria, Toscana, Lazio e Campania, le altre società del Gruppo, comeACEA Energia, ACEA Ato 2, ACEA Ato 5, ACEA Innovation, ACEA Ambiente, Areti, Acquedotto del Fiora, Geal, Gesesa, Umbra Acque, Nuove Acque e Umbria Energy.L'obiettivo – spiega la società in una nota – è contribuire a diffondere una cultura per unfondamentale soprattutto nel momento storico attuale, nel quale la questione energetica sta assumendo un'importanza sempre maggiore e decisiva per contrastare il cambiamento climatico.Per rafforzare il messaggio di sensibilizzazione, anche unapromuovendo ad esempio l'utilizzo di lampadine al Led e di elettrodomestici a basso consumo.La campagna sarà veicolata attraverso i canali social delle società del Gruppo aderenti all'iniziativa e sulle principali testate nazionali.Sarà online dal 20 febbraio anche l'edizione 2023 di, progetto educativo dedicato quest'anno ad Energia e Sostenibilità, che sarà disponibile sul sito di ACEA per due settimane. In questa edizione si raccontano anche le sfide poste dalla questione energetica, dal ricorso alle fonti rinnovabili, alla necessità di ridurre i consumi superflui nella vita quotidiana. Perché questi valori si diffondano soprattutto attraverso le nuove generazioni.16-02-2023 17:40