Londra, il lungo e solenne addio a Elisabetta II: la Regina è già mito

(Teleborsa) -una delle figure più rappresentative della Casa reale, rompe il 'e lo poggia sullatermina così, con unla. Qualche minuto prima, il gioielliere della Casa Reale aveva rimosso dalla bara lo- la cerimonia è stata seguita da oltre

(Teleborsa)

annessa al castello di Windsor, per una breve cerimonia di suffragio officiata dal reverendorettore della complesso religioso locale prima della sepoltura. Dentro 800 ospiti scelti, fuori - con militari e collaboratori della casa reale - la pony Emma e alcuni cani Welsh Corgie cari a Sua Maestà. Il cerimoniale liturgico finale ha seguito in dettaglio le volontà di Elisabetta.Non nasconde la commozione: con gli occhi rossi non è riuscito a trattenere le lacrime. Ed è proprio sulla bara chelascia un biglietto scritto a manole parole scritte dal sovrano che ricalcano quelle che William e Harry lasciarono sul feretro della principessanel giorno dei funerali, con la scritta ‘mamma'.Queste le parole scelte dal decano Conner durante la cerimonia di commiato.La cerimonia si è avviata a conclusione quando re Carlo, primogenito e successore al trono, si è avvicinato da solo - con tutti gli astanti in piedi - a deporre sullamentre a seguire il Lord Ciambellano della casa realeSia ilCarlo, principe del Galles, Anna, principessa reale, Andrea, duca di York, ed Edoardo, conte di Wessex.alla devoluzione del potere nel Regno Unito, al rimpatrio della costituzione canadese fino alla decolonizzazione in Africa con il rafforzamento del Commonwealth delle nazioni di cui è Capo. Il suo regno è stato il più lungo di tutta la storia britannica, dopo aver superato il 9 settembre 2015 il precedente record detenuto dalla sua trisavola Vittoria di 63 anni, 7 mesi e 2 giorni (pari a 23 226 giorni), ed è il più lungo in assoluto per una Regina che da oggi riposerà accanto all'amato principe Filippo19-09-2022 19:36